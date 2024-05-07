Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области поздравили с 97-летием участника Великой Отечественной войны и ветерана органов внутренних дел

Астраханские полицейские навестили участника Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Ивана Александровича Ершова, которому исполнилось 97 лет.
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