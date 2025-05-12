Глава Баяндая в Иркутской области идет под суд

Глава администрации муниципального образования «Баяндай» идет под суд в Иркутской области. Как сообщили в следственном управлении, он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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