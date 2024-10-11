Правительство региона поможет заводу «Роса» расширить ассортимент продукции

Также губернатор Василий Анохин обсудил дальнейшее сотрудничество с другими предприятиями АПК Правительство Смоленской области планирует помочь заводу «Роса» увеличить объем переработки молока и расширить ассортимент сыров.
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