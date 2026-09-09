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Царьград

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Ольга Николаева прогнозирует ослабление рубля до 90 за доллар

Ольга Николаева прогнозирует ослабление рубля до 90 за доллар

Старший аналитик «Солид Инвестиции» Ольга Николаева отмечает, что приоритет следует отдавать корпоративным облигациям, а курс рубля может ослабнуть до 90 за доллар к концу года.

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