Ольга Николаева прогнозирует ослабление рубля до 90 за доллар

Старший аналитик «Солид Инвестиции» Ольга Николаева отмечает, что приоритет следует отдавать корпоративным облигациям, а курс рубля может ослабнуть до 90 за доллар к концу года.
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