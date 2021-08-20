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Дмитрий Рогозин посетил самарский РКЦ «Прогресс»

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов доложил гендиректору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину о ходе работ по изготовлению космических аппаратов и перспективной ракеты-носителя «Союз-5», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

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