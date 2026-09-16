Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Гурцкая: Если «Краснодар» станет чемпионом, в Питере это воспримут как «ничего страшного», следующий год мы. У «Зенита» другая красная тряпка

Гурцкая: Если «Краснодар» станет чемпионом, в Питере это воспримут как «ничего страшного», следующий год мы. У «Зенита» другая красная тряпка

«Если «Краснодар» опередит «Зенит» и даже станет чемпионом, в Питере это будет воспринято как «ничего страшного».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым