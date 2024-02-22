«Морозные каникулы» в школах Челябинска продолжаются

Занятия в челябинских школах отменяют четвертый день подряд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 22 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города для учащихся с 1 по 11 классы первой смены, а также с 1 по 4 классы второй.