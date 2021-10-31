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Загадочные истории, которым не нашли объяснения, произошли с жителями Уссурийска

Загадочные истории, которым не нашли объяснения, произошли с жителями Уссурийска

31 октября некоторые особенно боязливые жители Уссурийска находятся начеку. Ведь сегодня отмечается, пожалуй, один из самых мистических праздников в году, корни которого уходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии.

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