Николич о селекции «Локо»: «Трансферов еще не было. Есть два места для иностранцев»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча с «Зенитом» (0:3) за Олимп Суперкубок России высказался о комплектовании красно-зеленых в межсезонье.
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