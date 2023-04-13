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Путешествие по сказкам Михалкова устроили детсадовцам в уссурийской библиотеке

Путешествие по сказкам Михалкова устроили детсадовцам в уссурийской библиотеке

В Уссурийске реализуют проект по сетевому взаимодействию в области образования. МБДОУ "Центр развития ребенка — детский сад № 67" совместно с библиотекой № 10 провели игровое занятие по произведениям Сергея Михалкова для детей дошкольного возраста.

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