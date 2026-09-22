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Царьград

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Ереван усилит контроль над экономикой для пополнения бюджета

Ереван усилит контроль над экономикой для пополнения бюджета

Ереван рассматривает национализацию финансового сектора для усиления контроля над экономикой. Обсуждаются меры, как повышение налогов для русских предприятий, с целью компенсации потерь от российских ограничений.

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