Кадеты Росгвардии под руководством известного художника нарисовали русского витязя

В Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации кадеты Росгвардии присутствовали на презентации книги «Росгвардейский кадет Иванов» и уникальном мастер-классе по изобразительному искусству автора иллюстраций издания Надежды Кузнецовой.
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