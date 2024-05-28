«Ъ»: Спикер Рады Стефанчук ответил на слова Путина о нелегитимности Зеленского

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с защитой главы киевского режима Владимира Зеленского после заявлений главы России Владимира Путина, который назвал продление полномочий политического деятеля на своей должности незаконным.
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