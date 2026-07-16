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Регион 29

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В детском саду Архангельска спасатели освободили палец ребенка от игрушки

В детском саду Архангельска спасатели освободили палец ребенка от игрушки

Помощь спасателей потребовалась воспитаннику детского сада «Полянка» в Архангельске.Как сообщили в областной службе спасения, 15 июля поисково-спасательная группа выезжала в детский сад на улице Воронина, 28/2.

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