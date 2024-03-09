О том, какие вызовы ожидают на пути к заветному А1 или C2 и какой результат можно получить в итоге, размышляют преподаватели и лингвисты В фильме Софии Копполы герои с трудом понимают не только японцев, но и друг друга, и даже самих себя, и разница культурных парадигм подчеркивает эту человеческую разобщенность Источник: Кадо из фильма «Трудности перевода», 2003 «Наука не дает гарантий, что, изучая иностранный язык, вы сможете повысить уровень умственных способностей, — утверждает филолог Борис Орехов.
Китайская грамота для мозга: можно ли поумнеть, изучая иностранный язык
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ум - это инструмент познания мира , средство решения трудных жизненных задач. Знание языков само по себе не развивает ум, если ты на этих языках не усвоил нужные для жизни и решения проблем знания...Например , ты научился легко жонглировать несколькими шарами... Но это не поможет тебе хорошо знать математику или правила этикета.
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