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Китайская грамота для мозга: можно ли поумнеть, изучая иностранный язык

Китайская грамота для мозга: можно ли поумнеть, изучая иностранный язык

О том, какие вызовы ожидают на пути к заветному А1 или C2 и какой результат можно получить в итоге, размышляют преподаватели и лингвисты В фильме Софии Копполы герои с трудом понимают не только японцев, но и друг друга, и даже самих себя, и разница культурных парадигм подчеркивает эту человеческую разобщенность Источник:  Кадо из фильма «Трудности перевода», 2003 «Наука не дает гарантий, что, изучая иностранный язык, вы сможете повысить уровень умственных способностей, — утверждает филолог Борис Орехов.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Ум  -  это  инструмент  познания  мира  ,  средство  решения  трудных  жизненных  задач.  Знание  языков  само  по  себе  не  развивает  ум,  если  ты  на  этих  языках  не  усвоил  нужные  для  жизни и  решения  проблем  знания...Например  ,  ты  научился  легко  жонглировать  несколькими  шарами...  Но  это  не  поможет   тебе  хорошо  знать  математику  или  правила  этикета.
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