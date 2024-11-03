В Бундестаге заговорили о присутствии немецких войск на Украине

Global Look Press/Boris Roessler/dpa Члены партии Бундестага "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" обратились к правительству Германии с требованием объяснить ряд публикаций в СМИ о нахождении немецких войск в Киеве.
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