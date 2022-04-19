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«Для русского музыканта — особое значение в звании народного артиста»

«Для русского музыканта — особое значение в звании народного артиста»

Концерт Транссибирского Арт-фестиваля состоится в миланском театре La Scala, в международном музыкальном сообществе сохраняются дружеские отношения, несмотря на политические обострения, а пандемия по-прежнему мешает гастрольной деятельности.

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