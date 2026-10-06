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От немецкого театра Пельтцер до несостоявшегося переезда Пала: корни актёров российского кино

От немецкого театра Пельтцер до несостоявшегося переезда Пала: корни актёров российского кино

Немецкие корни в советском и российском кино — это не несколько громких фамилий. За ними стоят очень разные семейные истории: предки, приехавшие в Россию ещё при Петре I, депортации и лагеря, рождение в ГДР и переезд из Германии ради работы.

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