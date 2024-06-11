Циклистам советовали кататься в Покровском-Глебове

Как проводили время дачники в начале ХХ века Чаепитие в саду, купание в речке, велосипедные прогулки в зелёных аллеях — в начале 1900-х годов о прелестях дачного отдыха горожане начинали мечтать уже весной.
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