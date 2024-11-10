В Китае набирает популярность платформа “KK Battle Platform” для игры в Warcraft 3: Reforged П...

В Китае набирает популярность платформа “KK Battle Platform” для игры в Warcraft 3: ReforgedПосле того, как Blizzard “умело перековали” Warcraft 3 в Warcraft 3: Reforged, официальный баттлнетовский ладдер оказался практически неиграбельным.
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