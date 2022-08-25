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С военнослужащими РХБ защиты общевойсковой армии ВВО состоялось тактико-специальное учение по выявлению отравляющих веществ

С военнослужащими РХБ защиты общевойсковой армии ВВО состоялось тактико-специальное учение по выявлению отравляющих веществ

По замыслу учения личный состав огнеметных и аэрозольных подразделений на технике совершил марш в район проведения учения, в ходе которого им предстояло выявить и преодолеть заражённый участок местности.

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