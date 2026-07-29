Нечаев призвал молодёжь выбирать путь возможностей, диалога и конкуренции

Патриотизм, конкуренция и диалог должны стать основой, на которой строится будущая Россия, где люди могут реализовать свой потенциал и гордиться своей страной, заявил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на молодёжном форуме «Территория смыслов» в рамках встречи «Слово о будущем.
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