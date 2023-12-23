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Президент Паралимпийского комитета поблагодарил Томенко за поддержку спортсменов

Президент Паралимпийского комитета поблагодарил Томенко за поддержку спортсменов

Павел Рожков также поздравил Алтайский край с включением в число Национальной спортивной премии представителей региона Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков направил благодарственное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

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