Президент Паралимпийского комитета поблагодарил Томенко за поддержку спортсменов

Павел Рожков также поздравил Алтайский край с включением в число Национальной спортивной премии представителей региона Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков направил благодарственное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
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