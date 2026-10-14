Дональд Трамп объявил о скором начале масштабных работ по разведыванию нефти, газа и минералов в Гренландии, написав об этом в социальной сети Truth Social.
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