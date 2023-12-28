На автотрассе в Тамбовской области погиб водитель ВАЗ-2107

ДТП произошло на автодороге "Каспий – Каменка – Ржакса" в Ржаксинском округе. Водитель автомобиля "Нива ВИС" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2107".