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Новости Тамбова

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На автотрассе в Тамбовской области погиб водитель ВАЗ-2107

На автотрассе в Тамбовской области погиб водитель ВАЗ-2107

ДТП произошло на автодороге "Каспий – Каменка – Ржакса" в Ржаксинском округе. Водитель автомобиля "Нива ВИС" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2107".

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