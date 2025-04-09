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Пользователям соцсетей до 16 лет запретили стримить без разрешения родителей

Пользователям соцсетей до 16 лет запретили стримить без разрешения родителей

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) анонсировала запуск «подростковых профилей» в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и мессенджере Messenger .

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