Пользователям соцсетей до 16 лет запретили стримить без разрешения родителей

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) анонсировала запуск «подростковых профилей» в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и мессенджере Messenger .