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Контракты с легионерами «Автомобилиста» были подписаны в мае – по новой форме. Об этом сообщила КХЛ

КХЛ прокомментировала ситуацию с контрактами легионеров «Автомобилиста». 1 мая екатеринбургский клуб сообщил о регистрации Центральным информационным бюро КХЛ соглашений с Юхой Метсолой, Юрки Йокипаккой, а также Миро Аалтоненом и Кертисом Волком.

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