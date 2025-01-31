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Посол РФ указал на привлекательность Эфиопии для российских предпринимателей

Посол РФ указал на привлекательность Эфиопии для российских предпринимателей

TASS/AP Учитывая экономические реформы, которые организованы кабмином Эфиопии, Москва и Аддис-Абеба ждут качественного изменения двустороннего партнерства и активного участия организаций из РФ в местных инвестпроектах.

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