Посол РФ указал на привлекательность Эфиопии для российских предпринимателей

TASS/AP Учитывая экономические реформы, которые организованы кабмином Эфиопии, Москва и Аддис-Абеба ждут качественного изменения двустороннего партнерства и активного участия организаций из РФ в местных инвестпроектах.
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