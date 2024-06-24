Международный обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигельс Диа Феррер заявил корреспонденту ТАСС, что террористическая атака киевского режима на гражданские объекты в Севастополе, в результате которой пять человек погибли и более 150 получили ранения, была совершена при участии США с целью запугать россиян.