Международный обозреватель центральной венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигельс Диа Феррер заявил корреспонденту ТАСС, что террористическая атака киевского режима на гражданские объекты в Севастополе, в результате которой пять человек погибли и более 150 получили ранения, была совершена при участии США с целью запугать россиян.
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