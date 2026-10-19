Защитник мигрантов снова в деле. Депутаты Госдумы единогласно одобрили назначение Константина Затулина на пост спецпредставителя по вопросам миграции и гражданства.
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Слов нет .Затулло торжествует. Когда начнутся серьёзные стычки между местным населением и мастурбеками , а это практически предопределено, вся нынешняя дума единодушно встанет отнюдь не на сторону коренных россиян.