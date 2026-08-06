Великобритания расширила антироссийские санкции

Власти Великобритании объявили о расширении санкционного списка в отношении России. Новый пакет ограничений включает 19 позиций и направлен против финансового и логистического секторов, информация следует из данных на сайте британского правительства.
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