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На адвоката Илью Новикова завели уголовное дело о госизмене

На адвоката Илью Новикова завели уголовное дело о госизмене

В отношении адвоката Ильи Новикова (признан в РФ иноагентом) было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене из-за перехода на сторону противника.

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