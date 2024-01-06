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На молебне – русские солдаты...

На молебне – русские солдаты...

  Рождественские стихи *** На молебне – русские солдаты.Головы смиренно наклонив,Молятся пред Господом… Ребята!Верю я, что каждый будет жив! Пусть глаза сухи, но в сердце – пламя,И в руках не дрогнет автомат.

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