Рождественские стихи *** На молебне – русские солдаты.Головы смиренно наклонив,Молятся пред Господом… Ребята!Верю я, что каждый будет жив! Пусть глаза сухи, но в сердце – пламя,И в руках не дрогнет автомат.
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