Объединение на горизонте: афганский математик предсказывает неожиданный исход спецоперации Юлия ЧелкановаВ последние годы мир стал свидетелем множества политических перипетий, и среди них особенно выделяется ситуация в Украине.
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