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Царьград

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Медики из Уфы призвали отказаться от хурмы при ряде заболеваний

Медики из Уфы призвали отказаться от хурмы при ряде заболеваний

Она противопоказана минимум при сахарном диабете.Хурма - фрукт бедный на калории, но богатый на клетчатку.

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