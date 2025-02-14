Академик Богачев: есть вероятность, что Земля столкнется с астероидом 2024 YR4

Вероятность столкновения планеты с летящим к ней астероидом 2024 YR4 пока рассчитать трудно, ближайшие точные расчеты можно будет сделать лишь через четыре — пять лет, считает руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
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