Таллин запрещает Эстонскую православную церковь

Викарий Таллинской епархии ЭПЦ, епископ Тартуский Даниил заявил, что эстонские власти приняли решение об утверждении поправок к законодательству, которые фактически приведут к запрету Эстонской православной церкви (ЭПЦ) в стране, ещё до их официального одобрения Рийгикогу (парламентом).
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