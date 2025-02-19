Таллин запрещает Эстонскую православную церковь

Викарий Таллинской епархии ЭПЦ, епископ Тартуский Даниил заявил, что эстонские власти приняли решение об утверждении поправок к законодательству, которые фактически приведут к запрету Эстонской православной церкви (ЭПЦ) в стране, ещё до их официального одобрения Рийгикогу (парламентом).