Маникюр без лака: Памела Андерсон запустила новый бьюти-тренд

Памела Андерсон снова доказывает, что современная красота не обязательно должна быть заметной. В новом образе актриса отказалась от цветного покрытия в пользу почти полностью натуральных ногтей — гладких, ухоженных и слегка блестящих.
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