Психолог Потевская: зависть помогает только самодостаточным людям

"Завидовать плохо", "зависть — негативное чувство, от которого стоит избавиться". Многие разделяют эти убеждения, но на самом деле, зависть может нести как пользу, так и вред — подтверждение этому — знакомые всем выражения "белая зависть" и "черная зависть".