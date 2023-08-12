Вельмакин о КХЛ: «Общались с «Авангардом», «Трактором» и системой СКА. Выбрал Минск из-за четкого плана по развитию юных игроков»

20-летний вратарь, игравший за «Буран», подписал контракт с белорусским клубом на 3 года. – Были ли другие предложения в КХЛ, кроме варианта с «Динамо»? – Да, я и мой агент общались с «Авангардом», «Автомобилистом», «Трактором», системой СКА.