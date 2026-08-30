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Представитель Батракова: «Алексей станет игроком старта «Галатасарая» в ближайшее время»

Представитель Батракова: «Алексей станет игроком старта «Галатасарая» в ближайшее время»

Владимир Кузьмичев, представитель российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, отреагировал на дебют своего клиента за турецкий клуб.

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