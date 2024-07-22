Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале

Пожар разгорелся на территории одной из квест-комнат в Махачкале. Подробности трагедии озвучил в беседе с ТАСС заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии