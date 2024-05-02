Exxon Mobil достигает соглашения с регулятором и готова заключить сделку с Pioneer на $60 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрит сделку Exxon Mobil по приобретению Pioneer Natural Resources стоимостью около $60 млрд после достижения соглашения с энергетическим гигантом, сообщает CNBCсо ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)