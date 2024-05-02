Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Exxon Mobil достигает соглашения с регулятором и готова заключить сделку с Pioneer на $60 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрит сделку Exxon Mobil по приобретению Pioneer Natural Resources стоимостью около $60 млрд после достижения соглашения с энергетическим гигантом, сообщает CNBCсо ссылкой на  источники.

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