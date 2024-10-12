"Анекдот от Эльвиры Набиуллиной": В ЦБ серьёзно говорят, а Юрий Пронько горько посмеялся

Ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько проанализировал информацию правительства, ЦБ и Минэкономразвития по поводу будущего экономики в России и только горько посмеялся, что в ЦБ серьёзно говорят о том, что "в следующем году точно мы достигнем этого уровня".