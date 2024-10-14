В Магаданской области проходит Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

В рамках второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области Татьяна Черникова посетила восьмиклассников школ №7 и №4.
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