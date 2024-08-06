Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия вчистую выиграла войну у Украины, – Арестович

Россия вчистую выиграла войну у Украины, – Арестович

Российская Федерация выиграла войну против Украины даже исходя из критериев украинской пропаганды. Несмотря на потери, РФ обросла не только территориями, но и увеличила население, в отличие от Украины, потерявшей половину граждан страны.

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Комментарии
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Misha Glusch
пора пройтись клещевинкой по передку, да и тылы не забывать...
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15 час.
HotRS
Более/менее вменяемым он был всегда, но должность обязывала. То же самое и с нашими сбежавшими депутатами и чиновниками, они меняют свои взгляды как только слиняли. И с забугорными так же.
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14 час.
С С
Люся осмелел. Как бы боком ему всё это не вышло.
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6 час.

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