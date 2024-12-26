В 2025 году иранский агрохолдинг намерен экспортировать через Астрахань более 400 тысяч тонн масла

А также 180 тыс. тонн кукурузы и 270 тыс. тонн шрота. В Астрахани ООО «Куруш Агро Терминал» - дочерняя структура крупнейшего иранского агрохолдинга Kourosh Food Industry& - начало экспортировать растительное масло из России со своего портового терминала.