О чём объявили две французские авиакомпании

Две французские авиакомпании объявили о продлении периода, на который они приостановили рейсы в столицу Ливана на фоне опасений боевых действий между Ираном и поддерживаемой им группировкой "Хезболла" и Израилем.
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