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Мировое обозрение

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Оппозиционный журналист Чубашенко сообщил, что его не выпускают из Молдавии

Оппозиционный журналист Чубашенко сообщил, что его не выпускают из Молдавии

Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко несколько часов не мог покинуть аэропорт Кишинёва. О произошедшем он сообщил сам, отметив, что сотрудники пограничной службы называют задержку «контролем на второй линии».

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