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Хирург раскрыла тревожные причины появления второго подбородка

Хирург раскрыла тревожные причины появления второго подбородка

Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала о причинах появления второго подбородка. По ее словам, жировые отложения могут появляться даже у стройных людей из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок или неправильного питания.

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