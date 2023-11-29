Хирург раскрыла тревожные причины появления второго подбородка

Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала о причинах появления второго подбородка. По ее словам, жировые отложения могут появляться даже у стройных людей из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок или неправильного питания.
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